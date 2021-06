Grandi città | strategie e azioni per la crescita economica del Paese

Leggi su formiche

(Di venerdì 25 giugno 2021) Smart city. È il concetto emergente attorno al quale gravitano le iniziative ed i dibattiti relativi a, efficienza e prosperità future delle. Intelligenza artificiale, sostenibilità ambientale, ma anche 5G e connessioni internet sempre più diffuse. Il panorama delleeuropee è destinato a mutare sempre più e per sempre. Merito anche, ma non solo, dell’accelerazione alla digitalizzazione fornita dalla pandemia di Covid-19. Leintelligenti sono destinate ad essere una costante dei prossimi anni, specie guardando all’orizzonte temporale degli investimenti del programma Next Generation Eu. Ma per ...