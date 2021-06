Governatore della Misericordia nel mirino dei razzisti, lettera anonima di minacce (Di venerdì 25 giugno 2021) San Gimignano (Siena), 25 giugno 2021 - lettera anonima con minacce e insulti all'indirizzo dell'ex sindaco di San Gimignano e attuale Governatore della Misericordia locale Giacomo Bassi . Le minacce ... Leggi su lanazione (Di venerdì 25 giugno 2021) San Gimignano (Siena), 25 giugno 2021 -cone insulti all'indirizzo dell'ex sindaco di San Gimignano e attualelocale Giacomo Bassi . Le...

Advertising

vnewsita : Nuova #ordinanza del governatore della #Campania Vincenzo #DeLuca - qn_lanazione : Governatore della Misericordia nel mirino dei razzisti, lettera anonima di minacce #Siena - fisco24_info : Ravello Festival, De Luca contro Saviano: 'Nessun martire': Il governatore della Campania: 'In questa vicenda picco… - trackingpaws : RT @thofafor: .@anipal150: Il governatore della regione Trentino: Ridare la libertà a Papillon, l'orso M 49 tenuto in prigionia sotto sedaz… - eiscortina : @MarcoSanavia1 No, i tedeschi sempre lontani. Söder il governatore bavarese e capo della CSU. -