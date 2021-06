Gli Azzurri non si inginocchieranno prima di Italia-Austria: Salvini, “Fanno bene” (Di venerdì 25 giugno 2021) ROMA – Gli Azzurri non si inginocchieranno domani sera prima di Italia-Austria, partita valida per gli ottavi degli Europei di Calcio: il leader della Lega, Matteo Salvini (foto), concorda con questa decisione. Ecco le parole dell’ex vice presidente del consiglio: “Trovo demenziale che qualche segretario di partito (si riferisce a Enrico Letta, ndr) si preoccupi di fare politica ordinando inginocchiamenti ai nostri ragazzi. A me interessa quello che Fanno nei 90 minuti, pronti domani sera a tifare Italia! Forza Azzurri!”. L'articolo ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 25 giugno 2021) ROMA – Glinon sidomani seradi, partita valida per gli ottavi degli Europei di Calcio: il leader della Lega, Matteo(foto), concorda con questa decisione. Ecco le parole dell’ex vice presidente del consiglio: “Trovo demenziale che qualche segretario di partito (si riferisce a Enrico Letta, ndr) si preoccupi di fare politica ordinando inginocchiamenti ai nostri ragazzi. A me interessa quello chenei 90 minuti, pronti domani sera a tifare! Forza!”. L'articolo ...

