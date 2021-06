Gli azzurri non si inginocchieranno per il Black lives matter (Di venerdì 25 giugno 2021) La polemica era nata in occasione della partita contro il Galles con metà nazionale inginocchiata e metà in piedi. A quel punto, quella che avrebbe dovuto rimanere una scelta individuale, è stata affrontata come gruppo e la decisione è stata quella di non inginoccchiarsi. La decisione è presa: gli azzuri, impegnati domani nella partita contro l’Austria, non si ingonocchieranno, non onoreranno il Black lives matter. E a quanto pare non dovrebbero inginocchiarsi neanche i giocatori austriaci, almeno a dar retta alle comunicazione dell’albiro che condurrà mla partita ... Leggi su cityroma (Di venerdì 25 giugno 2021) La polemica era nata in occasione della partita contro il Galles con metà nazionale inginocchiata e metà in piedi. A quel punto, quella che avrebbe dovuto rimanere una scelta individuale, è stata affrontata come gruppo e la decisione è stata quella di non inginoccchiarsi. La decisione è presa: gli azzuri, impegnati domani nella partita contro l’Austria, non si ingonocchieranno, non onoreranno il. E a quanto pare non dovrebbero inginocchiarsi neanche i giocatori austriaci, almeno a dar retta alle comunicazione dell’albiro che condurrà mla partita ...

