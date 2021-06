Giovanni Ciacci lascia la TV? Macchè! Ha appena fatto il provino per il Grande Fratello Vip (Di venerdì 25 giugno 2021) Giovanni Ciacci ha detto addio alla TV (o forse no…). Proprio quando Tommaso Zorzi lo “implorava” (ironicamente) di ripensarci, pare che l’esperto di moda ci abbia veramente riflettuto facendo un provino per il Grande Fratello Vip. Giovanni Ciacci verso il Grande Fratello Vip: altro che addio alla TV Speravamo che, per una volta, le dichiarazioni... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 25 giugno 2021)ha detto addio alla TV (o forse no…). Proprio quando Tommaso Zorzi lo “implorava” (ironicamente) di ripensarci, pare che l’esperto di moda ci abbia veramente riflettuto facendo unper ilVip.verso ilVip: altro che addio alla TV Speravamo che, per una volta, le dichiarazioni... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

davidemaggio : #BOOM! Ciacci ha talmente detto addio alla tv che ha appena fatto il provino per il GF VIP ?????? - infoitcultura : Giovanni Ciacci lascia la tv? L’ironia di Tommaso Zorzi e… - ReTwitStorm_ita : BOOM! #Ciacci ha #Talmente #Detto #Addio alla tv che ha #Appena #Fatto il #Provino per il GF VIP… - 95_addicted : RT @davidemaggio: #BOOM! Ciacci ha talmente detto addio alla tv che ha appena fatto il provino per il GF VIP ?????? - ICapovolto : RT @infotommizorzi: VIDEO | Storie di Tommaso su Giovanni Ciacci -