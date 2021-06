Germania | uomo accoltella passanti a Wurzburg | almeno 3 morti e 15 feriti

(Di venerdì 25 giugno 2021)3 persone sono state uccise e 6 ferite, alcune in gravi condizioni, da undi nazionalità somala che ha attaccato con un coltello diversinel centro di, in Baviera. Lo ...

... in. Lo ha confermato la polizia bavarese. L'aggressore, un cittadino somalo di 24 anni, è ... Nei video girati dai passanti appare l', senza scarpe, che brandisce un lungo coltello, ...(Foto Twitter) - Almeno 3 persone sono state uccise e 6 ferite, alcune in gravi condizioni, da undi nazionalità somala che ha attaccato con un coltello diversi passanti nel centro di Wurzburg, ...WÜRZBURG - La quiete di un pomeriggio estivo nella cittadina bavarese di Würzburg è stata sconvolta per alcune ore da un somalo armato di coltello che ha aggredito diversi passanti. È riuscito ad ucci ...Un cittadino somalo ha attaccato con un coltello diverse persone a Wurzburg, in Baviera. La polizia tedesca riferisce di tre vittime e diversi feriti. L'uomo è stato colpito ad una gamba e neutralizza ...