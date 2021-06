Agenzia_Ansa : Armato di coltello assale i passanti a Wurzburg in Germania, almeno tre i morti e 6 feriti #ANSA - MediasetTgcom24 : Germania, un uomo accoltella passanti a Wurzburg: 'Ci sono morti e feriti' | FOTO E VIDEO #Wurzburg… - MediasetTgcom24 : Germania, un uomo accoltella passanti a Wurzburg: 'Ci sono morti e feriti' #Wurzburg - ManfrediPotenti : RT @AngeloCiocca: #Germania, accoltella passanti a #Würzburg: tre morti e dieci feriti. L'aggressore fermato da un #agente con un colpo d'a… - ElenaDeMarco8 : RT @AngeloCiocca: #Germania, accoltella passanti a #Würzburg: tre morti e dieci feriti. L'aggressore fermato da un #agente con un colpo d'a… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania accoltella

La polizia tedesca ha arrestato l'aggressore. I video diffusi sui social network mostrano i passanti che cercano di ...Paura in Baviera, uomopassanti in stradaAttacco con coltello a Wuerzburg, in Germania. L’aggressore braccato dalla polizia prima della cattura. L’uomo ha accoltellato i passanti nel centro della città. Il bilancio è di almeno 3 morti e 10 f ...Una persona ha attaccato con un coltello alcuni passanti nel centro di Wurzburg, in Germania. Nel video, realizzato da uno dei presenti mostra come le persone in strada abbiano cercato di fermare la f ...