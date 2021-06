George Floyd | l' ex agente Chauvin condannato a 22 anni e mezzo di carcere

Advertising

repubblica : ?? Usa, condannato a 22 anni e sei mesi l'ex agente che ha ucciso George Floyd - ilpost : Derek Chauvin è stato condannato a 22 anni e mezzo di carcere per la morte di George Floyd - Agenzia_Ansa : A solo una settimana dalla sua inaugurazione, la statua di George Floyd a Brooklyn è stata vandalizzata da un grupp… - Verdoux11 : RT @Corriere: Morte di George Floyd: l’agente Chauvin condannato a 22 anni e mezzo di carcere - Louissince1991 : 22 anni? Niente. Dovevano dargli un ergastolo per ogni minuto che ha passato sul collo di George Floyd. -

Ultime Notizie dalla rete : George Floyd

Derek Chauvin, l'ex agente che ha ucciso George Floyd, è stato condannato a 270 mesi di carcere, 22,5 anni. Lo afferma il giudice Peter Cahill, spiegando che alla sua decisione è allegato un memorandum di 22 pagine per spiegare le sue ...