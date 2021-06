George Floyd | la famiglia chiede la pena massima per l' ex agente - La figlia della vittima | ' Mi manca | voglio giocare con lui'

(Di venerdì 25 giugno 2021) E' il giorno dell'udienza per Derek Chauvin , l'exdi Minneapolis che ha ucciso l'afroamericano. Laha chiesto in aula il massimo: 'Una sentenza ...

Advertising

ilpost : Derek Chauvin è stato condannato a 22 anni e mezzo di carcere per la morte di George Floyd - Agenzia_Ansa : A solo una settimana dalla sua inaugurazione, la statua di George Floyd a Brooklyn è stata vandalizzata da un grupp… - repubblica : ?? Usa, condannato a 22 anni e sei mesi l'ex agente che ha ucciso George Floyd - YBah96 : RT @repubblica: ?? Usa, condannato a 22 anni e sei mesi l'ex agente che ha ucciso George Floyd - framontesanto84 : RT @repubblica: ?? Usa, condannato a 22 anni e sei mesi l'ex agente che ha ucciso George Floyd -

Ultime Notizie dalla rete : George Floyd

QUOTIDIANO NAZIONALE

E' il giorno dell'udienza per Derek Chauvin , l'ex agente di Minneapolis che ha ucciso l'afroamericano. La famiglia della vittima ha chiesto in aula il massimo della pena : 'Una sentenza sotto i 12 - 15 anni sarebbe deludente '. La figlia di sette anni diha dichiarato in un'...New York, 25 giu 21:10 - Brandon Williams, nipote di, ha osservato che l'ex agente di polizia Derek Chauvin "ha mostrato un completo disprezzo per la vita umana", nel momento in cui ha tolto la vita all'afroamericano di Minneapolis il 25 ...Condannato a 22 anni e mezzo di carcere l’ex agente Derek Chauvin per la morte di George Floyd, cittadino afroamericano fermato dalle forze ...L'ex agente di polizia statunitense era stato dichiarato colpevole di omicidio involontario di secondo grado lo scorso 20 aprile ...