Gene Gnocchi | Incontrai David Bowie e gli domandai del traffico Prendo in giro i giallisti

Advertising

Corriere : Gene Gnocchi: «Incontrai David Bowie e gli domandai del traffico» - GibelliTiziana : RT @BiblioRonchi: “La mia aspirazione è sempre stata, fin da bambino, quella di presentare un libro a Ronchi dei Legionari, soprattutto se… - luca_perrino : RT @BiblioRonchi: “La mia aspirazione è sempre stata, fin da bambino, quella di presentare un libro a Ronchi dei Legionari, soprattutto se… - aguakr67 : @marcoardemagni Grande, non ricordavo fosse di Gene Gnocchi ma me la ricordo con Pillitteri Marittimo! - BiblioRonchi : “La mia aspirazione è sempre stata, fin da bambino, quella di presentare un libro a Ronchi dei Legionari, soprattut… -

Ultime Notizie dalla rete : Gene Gnocchi

Corriere della Sera

L a prima cosa indiscutibile è che leggendo il suo ultimo libro, Il gusto puffo , si ride. Ma si ride davvero. La seconda cosa indiscutibile è checi fa ridere e insieme ci inquieta, costruendo storie molto belle, con personaggi verosimili anche se surreali, grotteschi, lunari, paradossali. Troviamo il genero che per evitare che la ...Con Pinuccio,e Giovanni Scifoni si toccano con leggerezza vizi e virtù della società dentro e fuori dai social. Ma non mancheranno le star del web come l'influencer Camilla Boniardi in ...Il comico: «Sono stato a un passo dal giocare in serie A. Quelli che il calcio? Simona Ventura non voleva sapere nulla prima della diretta. Sanremo fu una centrifuga» ...Al via domani rassegna di nove incontri: da Lippi a Sallusti e Rita Dalla Chiesa. La famiglia Angeli: "Dopo la chiusura imposta dal Covid vogliamo riprovarci" ...