Galles-Danimarca | Schmeichel | “Bello rivedere Eriksen | abbiamo giocato sollevati”

Il portiere della Danimarca, Kaspet Schmeichel, alla vigilia del match contro il Galles valevole per gli ottavi di finale di Euro 2020, ha parlato dell'imminente sfida in un'intervista rilasciata alla Cnn: "Penso che la cosa più importante per noi fosse sapere che Christian stava bene. E' stato Bello vederlo, è venuto al campo quando è uscito dall'ospedale e questo ha aiutato molto i ragazzi a cancellare l'ultima immagine che avevano di lui. abbiamo giocato sollevati, liberi, e con un'identità che era qualcosa di cui abbiamo discusso per molto, molto ..."

