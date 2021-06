Furio Valcareggi racconta il padre Ferruccio 

(Di venerdì 25 giugno 2021) Non c'è una foto di miocon la Coppa dell'Europeo vinto nel 1968. Dopo la conquista, infatti, andò negli spogliatori per consegnarla ai giocatori. Questa è vostra, disse ai suoi ragazzi". A ...

Corriere dello Sport.it

Per la finale, infatti, cambiò 5 giocatori ."ricorda il momento della chiamata del padre a guidare la Nazionale : " Nel 1966 lo chiamò Artemio Franchi. Stavamo in piazza Fardella a ...Ultime notizie calcio Napoli -, agente di Alessio Zerbin, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie ...“Non c’è una foto di mio padre con la Coppa dell’Europeo vinto nel 1968. Dopo la conquista, infatti, andò negli spogliatori per consegnarla ai giocatori. Questa è vostra, disse ai suoi ragazzi”. A pa ...Furio Valcareggi ha messo in evidenza l'incresciosa situazione che si è creata tra Gennaro Gattuso e la Fiorentina di Commisso.