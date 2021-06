Frattamaggiore | nuovo colpo della banda del buco | svaligiata gioielleria

(Di venerdì 25 giugno 2021) Ladeltorna a colpire, con una nuova rapina a. Qui i malviventi hanno svaligiato una. Ladeldurante una rapina (via Screenshot Carabinieri Napoli)del, che colpisce a. I malviventi, stavolta, hanno preso di mira unaSilù situata in corso Durante. Per eseguire al meglio al rapina, i criminali hanno scavato una buca partita dalle fogne ed arrivata fino all’ingresso ...

I ladri si sono calati nelle fogne e sono usciti in gioielleria, hanno portato via numerosi gioielli presenti nel locale ...Stamattina alle ore 10 circa la banda del buco ha rapinato una gioielleria Silù situata al corso Durante a Frattamaggiore. I malviventi ...