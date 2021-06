Francia, una donna getta in una fontana pubblica 50mila euro, poi si tuffa per farci il bagno (Di venerdì 25 giugno 2021) La polizia ha circondato la fontana per prevenire l’appropriazione dei soldi da parte dei passanti e ha proceduto con il recupero delle banconote. Si è riusciti a recuperare la somma di 47.200 euro Leggi su rainews (Di venerdì 25 giugno 2021) La polizia ha circondato laper prevenire l’appropriazione dei soldi da parte dei passanti e ha proceduto con il recupero delle banconote. Si è riusciti a recuperare la somma di 47.200

Advertising

CB_Ignoranza : Marco Rossi, che nel 2011 allenava in Lega Pro e che al termine di quell'esperienza non riusciva più a trovare una… - zazoomblog : Francia una donna getta in una fontana pubblica 50mila euro poi si tuffa per farci il bagno - #Francia #donna… - andreastoolbox : Francia, una donna getta in una fontana pubblica 50mila euro, poi si tuffa per farci il bagno - Rai News… - Marfe777 : RT @giuliomeotti: In Francia una nuova legge cancella il padre come figura nella filiazione. In Ungheria pensano che un bambino abbia dirit… - _smpdr : RT @giuliomeotti: In Francia una nuova legge cancella il padre come figura nella filiazione. In Ungheria pensano che un bambino abbia dirit… -