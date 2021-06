Francia, dubbio Rabiot: il centrocampista accusa dolore alla caviglia (Di venerdì 25 giugno 2021) Tegola per la Francia che dovrà gestire il centrocampista della Juventus Rabiot: il giocatore accusa dolore alla caviglia Problemi fisici per Adrien Rabiot, in vista della partita di lunedì fra Francia e Svizzera. Il centrocampista, riporta L’Equipe accusa un problema alla caviglia. Il giocatore è entrato a partita in corso nell’ultima gara contro il Portogallo mentre contro l’Ungheria è stato sostituito dopo poco meno di un’ora di gioco. Nella giornata di ieri ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 giugno 2021) Tegola per lache dovrà gestire ildella Juventus: il giocatoreProblemi fisici per Adrien, in vista della partita di lunedì frae Svizzera. Il, riporta L’Equipeun problema. Il giocatore è entrato a partita in corso nell’ultima gara contro il Portogallo mentre contro l’Ungheria è stato sostituito dopo poco meno di un’ora di gioco. Nella giornata di ieri ...

