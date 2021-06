Follia a Roma, 46enne armato di coltello minaccia i passanti a San Pietro: “Vi ammazzo tutti” (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma – Caos e paura oggi pomeriggio a San Pietro quando un 46enne, di origine francese, armato di coltello ha disseminato il panico minacciando i presenti. La prima vittima del francese è stata una donna italiana che, mentre era seduta ad un ristorante di zona, si è sentita posare un coltello da cucina sul volto entrando nel panico. Poi il 46enne, visibilmente alterato, ha iniziato a muoversi verso gli altri presenti, sputandogli addosso e urlando “Vi ammazzo tutti”. Fortunatamente, proprio alle 17:00, mentre il francese ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 giugno 2021)– Caos e paura oggi pomeriggio a Sanquando un, di origine francese,diha disseminato il panicondo i presenti. La prima vittima del francese è stata una donna italiana che, mentre era seduta ad un ristorante di zona, si è sentita posare unda cucina sul volto entrando nel panico. Poi il, visibilmente alterato, ha iniziato a muoversi verso gli altri presenti, sputandogli addosso e urlando “Vi”. Fortunatamente, proprio alle 17:00, mentre il francese ...

