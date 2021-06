Foggia, Canonico: “Domani presentazione di Zeman allo Zaccheria” (Di venerdì 25 giugno 2021) “Certi amori non finiscono mai“. Questo il post pubblicato sul profilo Twitter del Foggia calcio, per annunciare il ritorno sulla panchina rossonera di Zdenek Zeman. Il boemo ha già allenato la squadra pugliese tre volte, l’ultima nella stagione 2010-2011. Domani, 26 giugno, a seguito della firma del contratto di un anno con opzione di rinnovo, ci sarà la presentazione alle ore 18 presso lo stadio Zaccheria. ?? ??????? ? ??????! #ForzaFoggia#CertiAmoriNonFinisconoMai #Zeman pic.twitter.com/7KHRU9lJ6O — Calcio Foggia 1920 ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 25 giugno 2021) “Certi amori non finiscono mai“. Questo il post pubblicato sul profilo Twitter delcalcio, per annunciare il ritorno sulla panchina rossonera di Zdenek. Il boemo ha già allenato la squadra pugliese tre volte, l’ultima nella stagione 2010-2011., 26 giugno, a seguito della firma del contratto di un anno con opzione di rinnovo, ci sarà laalle ore 18 presso lo stadio. ?? ??????? ? ??????! #Forza#CertiAmoriNonFinisconoMai #pic.twitter.com/7KHRU9lJ6O — Calcio1920 ...

Advertising

ILOVEPACALCIO : #Zeman-#Foggia, c'è l'annuncio ?? - infoitsport : Foggia, Canonico: 'Zeman mi ha stupito, non verrà per fare la comparsa' - CalcioWebPuglia : Foggia, Canonico: 'Zeman mi ha stupito, è determinato e voglioso di far bene' - CalcioWebPuglia : Foggia, Canonico: 'Zeman mi ha stupido, è determinato e voglioso di far bene' - lagoleada_it : Dall’iscrizione, quasi del tutto completata, al #Foggia delle Leggende, passando per #Pavone e #Zeman: è la prima s… -