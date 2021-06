Foda e Alaba | ' Italia favorita ma l' Austria vuole i quarti'

(Di venerdì 25 giugno 2021) ROMA - " Abbiamo realizzato qualcosa di straordinario. C'è grande eccitazione. L'ha grandissime qualità, soprattutto in difesa. Attaccano velocemente quando conquistano il pallone e hanno ...

Ma noi abbiamo un piano " ha dichiarato Francoai microfoni di EURO2020.com alla vigilia degli ottavi di finale tra Austria e Italia . " Quando sei agli ottavi, vuoi arrivare ai quarti di finale.LE SCELTE DIAnche Francoha qualche dubbio: nelle probabili formazioni di Italia Austria ... Poi, va definita la posizione di: possibile che il capitano sia destinato in mediana per ...Il marchio della Bundes, la classe di Alaba e il capolavoro del Ct veneto-tedesco: alla scoperta della Nazionale contro cui gli Azzurri hanno tutto da perdere ...Domani a Wembley l’ottavo di finale tra l’Italia di Mancini e l’Austria guidata da Franco Foda. Sulla carta, azzurri favoriti. Una marcia in più suffragata pure dai valori complessivi delle rose: Bare ...