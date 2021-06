Fisco | stop cartelle | nuovo decreto in arrivo martedì

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 25 giugno 2021) Si parla da settimane della possibile, se non probabile, ulteriore proroga per la ripartenza della macchina della riscossione a settembre. Tuttavia ancora nessun atto ufficiale, tanto che ora la proroga è divenuta una corsa contro il tempo: in assenza di interventi, dal 1° luglio potrebbe ripartire tutto.inAtteso entroil Consiglio dei ministri per varare illegge per la sospensione dellefino al 30 agosto col varo di una nuova proroga alla notifica di atti, ingiunzioni e simili, visto che l’ultima scadenza era il 30 giugno. Corsa contro il ...