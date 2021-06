FirenzePost : Firenze: 31enne egiziano senza mascherina su bus ferisce passeggeri che protestano - agenziaimpress : Gli chiedono di indossare la #mascherina sul bus, 31enne ferisce con una lama due passeggeri #Firenze… - thewaterflea : RT @corrierefirenze: Miriam Segato, fermate le presunte colpevoli di aver investito con il monopattino la 31enne di Capalbio - antonellapaddy : RT @corrierefirenze: Miriam Segato, fermate le presunte colpevoli di aver investito con il monopattino la 31enne di Capalbio - corrierefirenze : Miriam Segato, fermate le presunte colpevoli di aver investito con il monopattino la 31enne di Capalbio -

Paura a bordo di un autobus anel tardo pomeriggio di ieri. Un uomo è salito a bordo del mezzo senza mascherina ha ferito due passeggeri con un taglierino. L'uomo, undi origine egiziana, è stato ripreso dall'...Da 'Ansa' arresto Ha ferito con una piccola lama due passeggeri di un bus di linea a, in via Pratese, perché avevano protestato chiedendogli di indossare la mascherina. I feriti sono un 52enne eritreo colpito alla testa e una 63enne fiorentina colpita ...L'aggressore è un egiziano di 31 anni, bloccato e denunciato dalla polizia per lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e possesso ingiustificato ...L'aggressore è un egiziano di 31 anni denunciato per lesioni aggravate ai danni di due persone che erano sull'autobus ...