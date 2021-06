Fiorentina | Antognoni al veleno su Sconcerti | “Mentre si sciacquava le p***e | io c’ero per il club”

(Di venerdì 25 giugno 2021) Il dirigente dellaGiancarlo, nel corso di un intervento a ‘Radio Bruno’, ha in maniera molto dura risposto alle accuse di Mario: “Voglio far capire al fenomeno che negli ultimi cinque anni e mezzo ho lavorato comemanager e sono stato sempre presente. Voglio far capire achelui sile pa**e, sempre che ancora le abbia, ioper la. Io sono ancora attivo, lo stadio lo intestino a lui. Di solito lo si fa con i morti, e lui è più vicino di me a quel punto. Viene a ...

Dalle frequenze di una radio di Firenze il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni ha risposto duramente a Mario Sconcerti che a sua volta lo aveva criticato attraverso la stessa emittente. Fra i due non scorre buon sangue fin dai tempi in cui erano entrambi dirigenti della Fiorentina. Il mondo viola è in apprensione per il possibile addio di Giancarlo Antognoni al club dopo la scadenza del contratto che lo lega alla società. La Fiorentina sta attraversando un periodo molto particolare: dall'allenatore che ancora non arriva, al caso Antognoni, prossimo a risolversi con un doloroso addio.