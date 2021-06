Finale Euro 2020, Speranza: «Data lontana, si faranno delle valutazioni» (Di venerdì 25 giugno 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha parlato della possibilità di cambiare la sede della Finale di Euro 2020: le sue parole Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha parlato a SkyTg24 della possibilità di cambiare la sede della Finale di Euro 2020, prevista a Wembley, dato l’aumento dei contagi in Inghilterra a causa della variante Delta del Covid. Finale Euro 2020 – «Credo che se i numeri della Gran Bretagna continuano a crescere le parole di Draghi siano di buonsenso. L’11 luglio è una ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 giugno 2021) Il ministro della Salute, Roberto, ha parlato della possibilità di cambiare la sede delladi: le sue parole Il ministro della Salute, Roberto, ha parlato a SkyTg24 della possibilità di cambiare la sede delladi, prevista a Wembley, dato l’aumento dei contagi in Inghilterra a causa della variante Delta del Covid.– «Credo che se i numeri della Gran Bretagna continuano a crescere le parole di Draghi siano di buonsenso. L’11 luglio è una ...

