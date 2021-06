Filosofi | è morto Stefano Ferrari | studioso della psicologia dell' arte

(Di venerdì 25 giugno 2021) Bologna, 25 giu. - (Adnkronos) - Il filosofodi estetica e, èa Parma all'età di 72 anni. L'annuncioscomparsa, avvenuta il 22 giugno, è stato dato oggi dall'Università di Bologna, dove ha svolto tutta la carriera accademica. Nato a Parma nel 1949 e laureatosi all'Università di Bologna nel 1972 in Estetica con Luciano Anceschi, a fianco di Alessandro Serra ha insegnato per molti anni...

Il sociologo e filosofo argentino Horacio González, tra i più raffinati e multiformi intellettuali sudamericani, capace di coniugare il peronismo con il marxismo riletto da Antonio Gramsci, èmartedì 22 giugno all'età di 77 anni in un'ospedale di Buenos Aires, dove era stato ricoverato per il Covid lo scorso 19 maggio. Protagonista degli ultimi cinquant'anni del dibattito politico e ...... invitandoe letterati alla sua corte, dall'altra aveva rafforzato ulteriormente Siracusa ... che il filosofo si dice siamentre scriveva le Leggi , e che nell' Apologia racconta la ...Condividi questo articolo:Bologna, 25 giu. – (Adnkronos) – Il filosofo Stefano Ferrari, studioso di estetica e della psicologia dell’arte, è morto a Parma all’età di 72 anni. L’annuncio della scompars ...Toga d’oro nel 2007 (cinquant’anni di carriera forense), Antonio Manildo aveva fondato lo studio che portava il suo cognome nel 1961 dopo aver lavorato in città per legali storici come Grelli dopo la ...