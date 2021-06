Ferrovie in Toscana Messa in sicurezza Sinalunga-Arezzo-Stia | contributo straordinario di 950 mila euro

(Di venerdì 25 giugno 2021) Unda 950è stato destinato allaindella linea ferroviaria. A stabilirlo la Giunta regionale con una delibera proposta dall’assessore alle infrastrutture, Stefano Baccelli. Ilsarà destinato alla realizzazione di interventi necessari e urgenti per la manutenzione straordinaria della linea ferroviaria, gestita da La Ferroviaria Italiana SpA (LFI). “Il gestore LFI – spiega l’assessore Baccelli – ci ha comunicato la necessità di intervenire ...

luigicaroppo : Tirrenica e Alta velocità, Giani torna da Roma col sorriso - qn_lanazione : Tirrenica e Alta velocità, Giani torna da Roma col sorriso - BiciAmici : RT @QuiNewsPisa: Un protocollo per riattivare la #stazione ferroviaria di #MigliarinoPisano #Migliarino #Vecchiano #ferrovie #Pisa #Viareg… - QuiNewsPisa : Un protocollo per riattivare la #stazione ferroviaria di #MigliarinoPisano #Migliarino #Vecchiano #ferrovie #Pisa… - sulsitodisimone : RT @FerrovieInfo: Finalmente, viene da dire. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #Toscana #RFI #17giugno -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrovie Toscana

La Repubblica Firenze.it

è socio di Francesco Bonifazi, il senatore - tesoriere di Italia viva, e di Federico Lovadina , l'ex membro del cda didello Stato e oggi presidente diEnergia. Tutti renziani di ...Il servizio "Muoversi in" segnala adesso ore 8,20 circa che per traffico rallentato sulla linea AV Firenze - Bologna , alcuni treni ad alta velocità potranno essere instradati su linea tradizionale: possibili ...Un contributo straordinario da 950mila euro è stato destinato alla messa in sicurezza della linea ferroviaria Sinalunga-Arezzo-Stia. A stabilirlo la Giunta ...Il presidente dell'area Livorno, Piombino e Massa Carrara analizza i problemi causati dalla mancanza dell'autostrada e da una superstrada inadeguata: «Ogni giorno mi sento un imprenditore dimezzato» ...