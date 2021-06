Federica Pellegrini si sposa. Chi è e cosa fa il (fortunato) fidanzato Matteo Giunta: età, altezza, foto (Di venerdì 25 giugno 2021) Uniti dalla stessa passione e dalla discrezione con cui conducono la loro meravigliosa storia d’amore, Federica Pellegrini e il fidanzato Matteo Giunta sono sempre più vicini a dirsi il fatidico ‘sì’. Molti ricorderanno la relazione tra la nuotatrice e il collega Filippo Magnini (oggi marito di Giorgia Palmas con cui ha una figlia, Mia). Ebbene, il suo attuale amato è il cugino di quest’ultimo. Un intrigo niente male, quello nato tra cloro e allenamenti. Un amore cresciuto con calma, basandosi su un grande sentimento. Federica Pellegrini e Matteo ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 25 giugno 2021) Uniti dalla stessa passione e dalla discrezione con cui conducono la loro meravigliosa storia d’amore,e ilsono sempre più vicini a dirsi il fatidico ‘sì’. Molti ricorderanno la relazione tra la nuotatrice e il collega Filippo Magnini (oggi marito di Giorgia Palmas con cui ha una figlia, Mia). Ebbene, il suo attuale amato è il cugino di quest’ultimo. Un intrigo niente male, quello nato tra cloro e allenamenti. Un amore cresciuto con calma, basandosi su un grande sentimento....

