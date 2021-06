F1, Valtteri Bottas: “Abbiamo provato qualcosa di nuovo e ho perso il controllo, può capitare” (Di venerdì 25 giugno 2021) La situazione di Valtteri Bottas sta progressivamente diventando sempre più complicata. In occasione della prima giornata d’azione del GP di Stiria 2021 di F1, riservata alle prove libere, il pilota della Mercedes è incappato in un errore particolarissimo e altrettanto pericoloso che, per fortuna, non ha avuto alcuna conseguenza. Dopo una tranquilla mattinata terminata in quarta posizione a pochi millesimi dal compagno di squadra Lewis Hamilton, il finlandese è infatti tornato al centro delle polemiche durante le FP2 del pomeriggio, quando la vettura numero 77 si è girata di quasi 180 gradi in uscita dalla propria piazzola dei box, sfiorando il muretto da ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 giugno 2021) La situazione dista progressivamente diventando sempre più complicata. In occasione della prima giornata d’azione del GP di Stiria 2021 di F1, riservata alle prove libere, il pilota della Mercedes è incappato in un errore particolarissimo e altrettanto pericoloso che, per fortuna, non ha avuto alcuna conseguenza. Dopo una tranquilla mattinata terminata in quarta posizione a pochi millesimi dal compagno di squadra Lewis Hamilton, il finlandese è infatti tornato al centro delle polemiche durante le FP2 del pomeriggio, quando la vettura numero 77 si è girata di quasi 180 gradi in uscita dalla propria piazzola dei box, sfiorando il muretto da ...

Advertising

ReTwitStorm_ita : RT @FormulaPassion: #F1 | Valtteri #Bottas è in questo momento dai commissari per spiegare come sia accaduto il testacoda in pit-lane nelle… - sunday_ky : RT @FormulaPassion: #F1 | Valtteri #Bottas è in questo momento dai commissari per spiegare come sia accaduto il testacoda in pit-lane nelle… - FormulaPassion : #F1 | Valtteri #Bottas è in questo momento dai commissari per spiegare come sia accaduto il testacoda in pit-lane n… - AlePassanti : RT @OA_Sport: VIDEO #F1, GP Stiria 2021: il clamoroso testa-coda di Valtteri #Bottas in pit-lane #StyrianGP #Mercedes - OA_Sport : VIDEO #F1, GP Stiria 2021: il clamoroso testa-coda di Valtteri #Bottas in pit-lane #StyrianGP #Mercedes -