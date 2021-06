Ex tronista si sfoga: «Ho preso 28 chili, la gente mi fissa ma sono in pace con me stessa» (Di venerdì 25 giugno 2021) Circa un mese fa, il 31 maggio, Anna Munafò ha pubblicato un selfie su Instagram che ha totalizzato oltre 20.000 “cuoricini”, un numero ben più alto rispetto a quello delle interazioni medie dei suoi post. Gli sguardi della gente In quell'occasione l'ex tronista ha raccontato - con estrema leggerezza - un episodio spiacevole che le era accaduto. “sono uscita dopo tanto tempo e non vi nego che gli occhi addosso di chi guarda e pensa ‘guarda quanto è ingrassata' li ho sentiti eccome”, ha scritto in didascalia. Ma nei passaggi successivi ha confessato di sentire anche imbarazzo verso le persone che trasmettono questi sentimenti. “Siamo belle ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 25 giugno 2021) Circa un mese fa, il 31 maggio, Anna Munafò ha pubblicato un selfie su Instagram che ha totalizzato oltre 20.000 “cuoricini”, un numero ben più alto rispetto a quello delle interazioni medie dei suoi post. Gli sguardi dellaIn quell'occasione l'exha raccontato - con estrema leggerezza - un episodio spiacevole che le era accaduto. “uscita dopo tanto tempo e non vi nego che gli occhi addosso di chi guarda e pensa ‘guarda quanto è ingrassata' li ho sentiti eccome”, ha scritto in didascalia. Ma nei passaggi successivi ha confessato di sentire anche imbarazzo verso le persone che trasmettono questi sentimenti. “Siamo belle ...

