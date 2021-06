Europei, Italia-Austria: gli azzurri non si inginocchieranno contro il razzismo (Di venerdì 25 giugno 2021) Dopo le ultime polemiche nate a seguito della partita contro il Galles, la squadra azzurra ha preso all’unanimità la decisione di non inginocchiarsi contro il razzismo nella partita contro l’Austria. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)Questa mattina la squadra di Mancini si è ritrovata a Coverciano per l’ultimo allenamento prima di partire questo pomeriggio alla volta di Londra dove domani, 26 giugno, affronterà la prima partita degli ottavi di finale scontrandosi con l’Austria di David Alaba. Leggi anche -> Moreno Pesce, chi è l’atleta e l’incidente che lo ha ... Leggi su ck12 (Di venerdì 25 giugno 2021) Dopo le ultime polemiche nate a seguito della partitail Galles, la squadra azzurra ha preso all’unanimità la decisione di non inginocchiarsiilnella partital’. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)Questa mattina la squadra di Mancini si è ritrovata a Coverciano per l’ultimo allenamento prima di partire questo pomeriggio alla volta di Londra dove domani, 26 giugno, affronterà la prima partita degli ottavi di finale scontrandosi con l’di David Alaba. Leggi anche -> Moreno Pesce, chi è l’atleta e l’incidente che lo ha ...

Advertising

borghi_claudio : Bene. Ribadisco: la Nazionale ci rappresenta e non ci si inginocchia davanti a nessuno. Europei, l'Italia non si… - Corriere : I giocatori azzurri non si inginocchieranno contro il razzismo - repubblica : Europei, l'Italia non si inginocchia contro il razzismo - rossaverde : RT @DomaniGiornale: Prima della partita di #Wembley per gli ottavi di finale degli europei che vedrà gli #azzurri confrontarsi con l’#Austr… - ghio_igor : RT @borghi_claudio: Bene. Ribadisco: la Nazionale ci rappresenta e non ci si inginocchia davanti a nessuno. Europei, l'Italia non si ingi… -