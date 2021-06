Europei: Covid; positivi 86 tifosi Finlandia dopo Russia (Di venerdì 25 giugno 2021) 86 tifosi della Finlandia hanno contratto il Coronavirus dopo essersi recati a San Pietroburgo, in Russia, per assistere alla sfida di Euro 2020 della loro nazionale contro il Belgio. I test sono ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 25 giugno 2021) 86dellahanno contratto il Coronavirusessersi recati a San Pietroburgo, in, per assistere alla sfida di Euro 2020 della loro nazionale contro il Belgio. I test sono ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Niente test e quarantena per i viaggiatori europei vaccinati con due dosi o che hanno avuto il Covid. Sì alle masch… - verdadesportiva : RT @Pippoevai: Soltanto online su ?@DomaniGiornale? , la gaffe di Ferro Rodrigues in vista di Belgio-Portogallo. - solopallone : Europei: Covid; positivi 86 tifosi Finlandia dopo Russia - AnnickQuemper : @MarcelloLyotard @EnricoLetta Non lo so . Ho parenti medici in diversi stati europei che mi dicono che medicinali p… - Global16938439 : RT @globalistIT: -