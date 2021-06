Europei: Covid; positivi 86 tifosi Finlandia dopo Russia (Di venerdì 25 giugno 2021) 86 tifosi della Finlandia hanno contratto il Coronavirus dopo essersi recati a San Pietroburgo, in Russia, per assistere alla sfida di Euro 2020 della loro nazionale contro il Belgio. I test sono ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 25 giugno 2021) 86dellahanno contratto il Coronavirusessersi recati a San Pietroburgo, in, per assistere alla sfida di Euro 2020 della loro nazionale contro il Belgio. I test sono ...

Advertising

petergomezblog : San Pietroburgo, record di morti per Covid nel mezzo degli Europei. Contagi tra i tifosi tornati in Finlandia dopo… - RaiNews : Focolaio Covid tra i tifosi finlandesi dopo la partita degli Europei - DiegoNatoli2 : RT @petergomezblog: San Pietroburgo, record di morti per Covid nel mezzo degli Europei. Contagi tra i tifosi tornati in Finlandia dopo le p… - glooit : Perisic positivo al Covid: salterà Croazia-Spagna, Europei quasi finiti leggi su Gloo - lalitapetila : RT @fattoquotidiano: San Pietroburgo, record di morti per Covid nel mezzo degli Europei. Contagi tra i tifosi tornati in Finlandia dopo le… -