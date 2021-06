Europei, c'è solo un italiano nella top 11 dell'Uefa (Di venerdì 25 giugno 2021) Al termine della fase a gironi dell' Europeo la Uefa ha diramato la formazione con i migliori 11 calciatori: l'unico azzurro presente è il portiere Gianluigi Donnarumma . La lista dei giocatori è ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 25 giugno 2021) Al terminea fase a gironi' Europeo laha diramato la formazione con i migliori 11 calciatori: l'unico azzurro presente è il portiere Gianluigi Donnarumma . La lista dei giocatori è ...

Advertising

matteorenzi : Oggi Il Fatto Quotidiano dedica un’intera pagina per augurare, con Massimo Fini, che l’Italia NON VINCA gli Europei… - matteosalvinimi : Per la Lega, visto l’ottimo andamento della situazione sanitaria, serve tutelare da subito diritto all’impiego di 1… - nonpensante22 : RT @LaFranci27: La battaglia di #Orban contro gli aberranti deliri di un totalitarismo LGBT che ha preso di mira i bambini, non è solo la b… - vedanama : RT @AnsaScienza: Sognano la #Luna 25.000 aspiranti #astronauti europei. Da 4 a 6 i posti a disposizione. Gli italiani candidati sono 1.860,… - falconiere_mark : RT @LaFranci27: La battaglia di #Orban contro gli aberranti deliri di un totalitarismo LGBT che ha preso di mira i bambini, non è solo la b… -