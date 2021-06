Euro 2020, Speranza: “C’è tutto il tempo per verifiche in vista della finale” (Di venerdì 25 giugno 2021) “Credo che se i numeri della Gran Bretagna continuano a crescere le parole di Draghi siano di buonsenso. L’11 luglio è una data ancora piuttosto distante e quindi ci sarà tutto il tempo per le autorità competenti per verificare e fare tutte le valutazioni del caso”. Queste le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto ai microfoni di SkyTg24 riguardo alla disputa della finale di Euro 2020 allo stadio di Wembley a Londra. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 25 giugno 2021) “Credo che se i numeriGran Bretagna continuano a crescere le parole di Draghi siano di buonsenso. L’11 luglio è una data ancora piuttosto distante e quindi ci saràilper le autorità competenti per verificare e fare tutte le valutazioni del caso”. Queste le parole del ministroSalute, Roberto, intervenuto ai microfoni di SkyTg24 riguardo alla disputadiallo stadio di Wembley a Londra. SportFace.

