Euro 2020, l’Uefa stila la Top 11 dei gironi: c’è Donnarumma per l’Italia (Di venerdì 25 giugno 2021) Nell’undici ideale a Euro 2020 c’è un posto per un solo giocatore della Nazionale italiana ed è Gianluigi Donnarumma. E’ il portiere azzurro l’unico rappresentante dell’Italia di Mancini nella formazione top stilata dall’Uefa al termine dei gironi del torneo continentale, nonostante l’ottimo girone concluso a punteggio pieno. Oltre al prossimo portiere del PSG, nella squadra, composta dai giocatori con il punteggio più alto del ‘Fantasy football’ ufficiale di Uefa Euro 2020, Donnarumma è il n.1 dei portieri. Tra i ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 25 giugno 2021) Nell’undici ideale ac’è un posto per un solo giocatore della Nazionale italiana ed è Gianluigi. E’ il portiere azzurro l’unico rappresentante deldi Mancini nella formazione topta dalal termine deidel torneo continentale, nonostante l’ottimo girone concluso a punteggio pieno. Oltre al prossimo portiere del PSG, nella squadra, composta dai giocatori con il punteggio più alto del ‘Fantasy football’ ufficiale di Uefaè il n.1 dei portieri. Tra i ...

