Euro 2020 | 86 tifosi della Finlandia positivi al Covid-19 dopo sfida contro Belgio in Russia

(Di venerdì 25 giugno 2021) Sono stati rilevati 86tra iche si sono recati a San Pietroburgo per assistere alladiil. I test sono stati effettuati alle dogane lungo il confine con la, e le autorità sanitarie locali hanno esortato tutti coloro che sono tornati da San Pietroburgo ad effettuare un test entro 72 ore. “E’ importante che tutti facciano un test: i casi saranno così identificati e l’infezione non si diffonderà” ha sottolineato la il Premier Sanna Marin. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020

Nei primi cinque mesi dell'anno i conti registrano un deficit di 6,2 miliardi di, inferiore rispetto al deficit da 21,9 miliardi di dollari registrato nei primi cinque mesi del. Negli ...... che firma un contratto da circa 10 milioni dinetti a stagione fino al 2024 (ai quali sommare ... Questo accadeva a febbraio, poi il ricorso al TAS di Losanna che a luglio cancellò la ...86 tifosi della Finlandia hanno contratto il Coronavirus dopo essersi recati a San Pietroburgo, in Russia, per assistere alla sfida di Euro 2020 della loro nazionale contro il Belgio. (ANSA) ...Italia-Austria è un ottavo di finale di Euro 2020 e si gioca sabato alle ore 21:00: formazioni, pronostici, tv in chiaro e streaming.