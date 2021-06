Estrazione Million Day 25 giugno | diretta oggi numeri vincenti

Leggi su ck12

(Di venerdì 25 giugno 2021)inlive diDay di252021: scopri con noi la combinazione vincente del concorso giornaliero. Anche ieri nessuno ha indovinato la combinazione vincente alDay e così restiamo fermi a tre vincitori in questo mese, l’ultimo lo scorso 17a Roma. In tutto dall’inizio del gioco sono 172 i nuovi milionari e se si considerano solo quelli nell’anno solare 2021 sono 26. Insomma, il gioco continua a regalare come sempre grandissime emozioni. Pronti come ogni sera a scoprire cosa accadrà ? Cosa è successo nelle ...