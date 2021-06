Esclusiva: il PSG non si ferma, forte sondaggio per Correa (Di venerdì 25 giugno 2021) Joaquin Correa è in uscita dalla Lazio. E indovinate chi ha fatto un forte sondaggio? Il PSG, naturalmente. L’agente di Correa è Alessandro Lucci, lo stesso che con Leonardo ha eccellenti rapporti al punto da aver chiuso recentemente l’operazione Florenzi. E il PSG apprezza parecchio Correa, al punto da essere intenzionato ad approfondire nei prossimi giorni. La valutazione della Lazio è di almeno 40 milioni, le piste inglesi ci sono state ma non sono state fin qui approfondite. E il Psg per il Tucu può uscire allo scoperto. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 25 giugno 2021) Joaquinè in uscita dalla Lazio. E indovinate chi ha fatto un? Il PSG, naturalmente. L’agente diè Alessandro Lucci, lo stesso che con Leonardo ha eccellenti rapporti al punto da aver chiuso recentemente l’operazione Florenzi. E il PSG apprezza parecchio, al punto da essere intenzionato ad approfondire nei prossimi giorni. La valutazione della Lazio è di almeno 40 milioni, le piste inglesi ci sono state ma non sono state fin qui approfondite. E il Psg per il Tucu può uscire allo scoperto. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

SEMPREFMILAN : RT @il_legge: Ed anche oggi tutti riportano la nostra esclusiva...65 mln di parte fissa #Hakimi #Inter #PSG #calciomercato - il_legge : Ed anche oggi tutti riportano la nostra esclusiva...65 mln di parte fissa #Hakimi #Inter #PSG #calciomercato - MattiaMoraldi : RT @il_legge: ESCLUSIVA: #calciomercato #Inter: per #Hakimi al #PSG intesa sulla parte fissa (65 mln), ora si discutono i bonus ?? https:… - Loredan43057933 : @ZZiliani Come mai non parli del PSG che spende e spande a piacimento in giocatori e ingaggi. Ah, già non hanno ade… - il_legge : ESCLUSIVA: #calciomercato #Inter: per #Hakimi al #PSG intesa sulla parte fissa (65 mln), ora si discutono i bonus… -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva PSG Calciomercato Juventus, sostituto CR7 - Intreccio Osimhen col Napoli ... come rivelato su Calciomercato.it, sarebbe quello che coinvolgerebbe PSG e Real per Mbappé. Un ... Come raccontato in esclusiva su queste pagine, anche la Juventus monitora la situazione di Kane e l'...

Musso, Cragno, Sepe, Rui Patricio e... tutti gli intrecci del mercato dei portieri Gigio Donnarumma al Psg e Gigi Buffon al Parma sono due storie diverse: la fine di un film con il ...per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in esclusiva ...

ESCLUSIVA TMW - Mpasinkatu: "Se parte, CR7 va al PSG. Tridente da sogno con Mbappe e Neymar" TUTTO mercato WEB Calciomercato Inter: la vera condizione per il colpo Marcos Alonso a sinistra Nessuna fretta in casa Inter per le corsie laterali. Achraf Hakimi è sempre più vicino al PSG, ma i nerazzurri ancora non hanno individuato il sostituto naturale del marocchino a destra e si guardano ...

Serie A, Sky comunica i nuovi prezzi del pacchetto calcio Non è ancora finito Euro 2020 dove Sky detiene i diritti in esclusiva dell’evento che già la piattaforma satellitare guarda all’inizio della prossima stagione e annuncia novità per quanto riguarda la ...

... come rivelato su Calciomercato.it, sarebbe quello che coinvolgerebbee Real per Mbappé. Un ... Come raccontato insu queste pagine, anche la Juventus monitora la situazione di Kane e l'...Gigio Donnarumma ale Gigi Buffon al Parma sono due storie diverse: la fine di un film con il ...per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in...Nessuna fretta in casa Inter per le corsie laterali. Achraf Hakimi è sempre più vicino al PSG, ma i nerazzurri ancora non hanno individuato il sostituto naturale del marocchino a destra e si guardano ...Non è ancora finito Euro 2020 dove Sky detiene i diritti in esclusiva dell’evento che già la piattaforma satellitare guarda all’inizio della prossima stagione e annuncia novità per quanto riguarda la ...