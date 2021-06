Era il giovanissimo Marco ne “I Cesaroni” | com’è oggi? Eccolo dopo 7 anni

Leggi su cityroma

(Di venerdì 25 giugno 2021) Era il simpaticissimonella serie televisiva “I”, lo ricordate? Sono trascorsi settedall’ultima puntata,de I, lo ricordate?. Fonte Foto: YoutubeChi di voi non ha mai guardato una sola puntata de “I”? Senza alcun dubbio, nessuno! Andata in onda per la prima volta nel lontano 2006, la serie televisiva ci ha fatto compagnia fino al 2014 per circa sei stagioni. Concentrata sulle avventure di Giulio e Lucia, ...