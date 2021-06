Equitazione | Longines Global Champions League 2021 | Cannes Stars davanti a tutti dopo la prima manche | bene Alberto Zorzi

(Di venerdì 25 giugno 2021) Si è aperto quest’oggi un nuovo fine settimana di gare nelladi, che in quel di Parigi ha visto ichiudere in testa la, con il tempo di 147.87. Sia Sameh El Daham su Almez Moi sia Sven Schlusselburg su Bud Spencer hanno infatti completato la prova senza errori, ponendo lo 0 nella casella delle penalità. Seconda piazza, ancora senza errori, per gli altri padroni di casa dei St Tropez Pirates di Dani Waldman su Queensland e Olivier Robert su Vivaldi des Menaux. A 4 troviamo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Equitazione Longines

OA Sport

Coppa delle Nazioni italiana dunque in Bulgaria a Bojourishte , dove ieri l'Italia dell'si è imposta nel quinto appuntamento dellaEEF Series con una prova che ha contato ben ...Nella Coppa delle Nazioni dello CSIO5 * di Sopot l'Italia ha invece chiuso in coda alla classifica (36 penalità) della gara, valevole come terzo 'leg' della Divisione 1 dellaFEI Nations Cup ...Coppa delle Nazioni italiana, vince l’equitazione azzurra . Dopo il Gran Premio, vinto da Gianluca Apolloni e High Tea, anche questa competizione si è tinta ...In Bulgaria si è tenuto oggi il quinto appuntamento della Longines EEF Series. Ottima prova per il Team Italia, che dopo la prima manche chiusa in testa alla classifica provvisoria con quattro penalit ...