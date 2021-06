Elezioni Milano, Salvini: "Tre possibili candidati sindaco, a breve nome e squadra" (Di venerdì 25 giugno 2021) Milano - Ci siamo. Il centrodestra presenterà a breve il candidato sindaco per le prossime Elezioni comunali a Milano: il nome e la squadra arriveranno all' inizio della prossima settimana. Ad ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 25 giugno 2021)- Ci siamo. Il centrodestra presenterà ail candidatoper le prossimecomunali a: ile laarriveranno all' inizio della prossima settimana. Ad ...

Advertising

LiaQuartapelle : Sapete per quanti anni Salvini è stato consigliere comunale a Milano? Dal 1993 al 2018. Eppure, ora che ci sono le… - canablach : RT @Dania: Ve l’ho già fornita la soluzione per le elezioni del sindaco di Milano: la sinistra candida Sala e la destra candida Sala. Vinc… - MCapisani : Se lo trovate... #Milano #elezioni #centrodestra - mafedebaggis : RT @Dania: Ve l’ho già fornita la soluzione per le elezioni del sindaco di Milano: la sinistra candida Sala e la destra candida Sala. Vinc… - Giorno_Milano : Elezioni Milano, Salvini: 'Tre possibili candidati sindaco, a breve nome e squadra' -