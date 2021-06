Elettra Lamborghini ha un obiettivo: «Vi farò ballare tutta l’estate, per godere della vita al massimo» (Di venerdì 25 giugno 2021) Spirito ironico e sexy, Elettra Lamborghini – premiata al BCT- Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento – si concede all’assedio dei suoi amati fan«Sono contenta di come si sta evolvendo la mia vita e di quello che ho conquistato con la musica. È importante cercare di migliorarsi sempre. Ora non mi dispiacerebbe vincere un Grammy». Elettra Miura Lamborghini, la carriera e l’amore guarda le ... Leggi su iodonna (Di venerdì 25 giugno 2021) Spirito ironico e sexy,– premiata al BCT- Festival Nazionale del Cinema eTelevisione di Benevento – si concede all’assedio dei suoi amati fan«Sono contenta di come si sta evolvendo la miae di quello che ho conquistato con la musica. È importante cercare di migliorarsi sempre. Ora non mi dispiacerebbe vincere un Grammy».Miura, la carriera e l’amore guarda le ...

