Ed Sheeran, il ritorno da vampiro in “Bad Habits” [VIDEO] (Di venerdì 25 giugno 2021) Come ben sappiamo i vampiri amano la notte. Ed è proprio durante le scorse ore di buio che un vampiro vestito con un gessato rosa è apparso su YouTube, regalando al mondo della musica l’ennesima grande hit. Ci riferiamo ovviamente a Ed Sheeran, uno dei cantautori di maggior successo degli ultimi anni su scala globale. L’artista nato ad Halifax ha infatti reso pubblico il suo nuovo singolo intitolato Bad Habits, scegliendo di presentare immediatamente ai fan il VIDEOclip della canzone diretto da David Meyers. Ed Sheeran è dunque tornato in pompa magna con un brano dalle tinte dance piuttosto insolite. Per ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 25 giugno 2021) Come ben sappiamo i vampiri amano la notte. Ed è proprio durante le scorse ore di buio che unvestito con un gessato rosa è apparso su YouTube, regalando al mondo della musica l’ennesima grande hit. Ci riferiamo ovviamente a Ed, uno dei cantautori di maggior successo degli ultimi anni su scala globale. L’artista nato ad Halifax ha infatti reso pubblico il suo nuovo singolo intitolato Bad, scegliendo di presentare immediatamente ai fan ilclip della canzone diretto da David Meyers. Edè dunque tornato in pompa magna con un brano dalle tinte dance piuttosto insolite. Per ...

Advertising

chicazzoseiAle : Il ritorno di Ed Sheeran è un grande grandissimo SI SONO OSSESSIONATA DA QUELLA CANZONE - emily4ever_ : non ero pronta all'evoluzione e al ritorno di ed sheeran o forse si? P A Z Z E S C O - sun_summonerr : Il ritorno di Ed Sheeran senza dubbio una delle cose più belle del 2021 - MarioManca : #BadHabits: il ritorno (vampiresco) di Ed Sheeran passa per TikTok - Reonaruda_ : RT @njhusmenjall: In occasione del ritorno di Ed Sheeran colgo l’occasione per ricordare quanto lui sia pazzesco live. Da solo su quel palc… -