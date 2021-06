Ed Sheeran, chi è sua moglie Cherry Seaborn? Età, figlia Lyra, foto, Instagram (Di venerdì 25 giugno 2021) Cherry Seaborn è la moglie di Ed Sheeran, ma cosa sappiamo di lei, oltre al fatto che ha sposato in gran segreto il cantautore più romantico degli ultimi anni e che con lui ha avuto una bambina chiamata Lyra Antarctica? Conosciamo insieme questa fortunata ragazza misteriosa. Leggi anche: Ed Sheeran è diventato papà! È nata... Leggi su donnapop (Di venerdì 25 giugno 2021)è ladi Ed, ma cosa sappiamo di lei, oltre al fatto che ha sposato in gran segreto il cantautore più romantico degli ultimi anni e che con lui ha avuto una bambina chiamataAntarctica? Conosciamo insieme questa fortunata ragazza misteriosa. Leggi anche: Edè diventato papà! È nata...

Advertising

fridayiminI0ve : ed sheeran che si vendica di tutti gli gen z che da anni lo prendono per il culo sfornando un boppone estivo spiace… - g_old_maind : Domani è il 25. Chi è pronto per il ritorno di Ed Sheeran?!?! ?? NUOVO VIDEO, NUOVO SINGOLO, NUOVO ALBUM, NUOVO TOUR!!!!! ???????????? - ellcrys_ : Chi l'avrebbe mai detto io per Ed Sheeran su Tiktok - ellcrys_ : Chi l'avrebbe mai detto Ed Sheeran su Tiktok - missbuonanotte : C'è chi ha il sangue blu, chi il sangue color sangue o avvelenato piuttosto che mezzosangue e chi come me dolce anz… -