Eastbourne: Sonego batte Purcell e conquista la finale. Giorgi si ritira (Di venerdì 25 giugno 2021) Lorenzo Sonego batte Max Purcell col punteggio di 6-1, 3-6, 6-1 e si regala la prima finale al 250 di Eastbourne. Per il piemontese si tratta della seconda finale stagionale, nonché seconda in carriera sull’erba. Si ritira invece nei game finali del primo set Camila Giorgi a causa di un problema alla coscia sinistra. Sonego domina, cade e vince Inizio sfolgorante di partita per Sonego, che nei primi tre game impone a Purcell un parziale di dodici punti a zero, portandosi subito avanti di un break. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 giugno 2021) LorenzoMaxcol punteggio di 6-1, 3-6, 6-1 e si regala la primaal 250 di. Per il piemontese si tratta della secondastagionale, nonché seconda in carriera sull’erba. Siinvece nei game finali del primo set Camilaa causa di un problema alla coscia sinistra.domina, cade e vince Inizio sfolgorante di partita per, che nei primi tre game impone aun parziale di dodici punti a zero, portandosi subito avanti di un break. ...

Advertising

SuperTennisTv : Strepitoso Sonego! ?? Lorenzo supera l'australiano Purcell e vola in finale a Eastbourne! Seconda finale del 2021… - apicella57 : RT @fanpage: Bravissimo, Lorenzo! - _ilovedelpo : RT @ItaliaTeam_it: OLEEEEEEEEEEEEE! ???? Sull'erba di Eastbourne Lorenzo Sonego batte Max Purcell 6-1 3-6 6-1 e approda in finale! #ItaliaT… - AssodiOrofino : Berrettini Finale al Queen's. (poi vinta) Sonego Finale a Eastbourne. Giorgi Semifinale ritirata per infortunio.… - RicoBello : RT @SuperTennisTv: Strepitoso Sonego! ?? Lorenzo supera l'australiano Purcell e vola in finale a Eastbourne! Seconda finale del 2021 e se… -