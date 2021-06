É sempre mezzogiorno | l' ultima puntata | pubblico commosso per il discorso di Antonella Clerici

Advertising

MaxsoMagazine : Le ricette di è sempre mezzogiorno: Ravioli di melanzane e mozzarella - MaxsoMagazine : Ricette di È sempre mezzogiorno - Prova del Cuoco: Falafel con salse - MaxsoMagazine : Ricette di È sempre mezzogiorno - Prova del Cuoco: Anguria ghiacciata di Sal De Riso - puntidivistaaa : @GiusCandela Ascolti straordinari, sì. Ma vorrei rammentare a tutte e tutti che dalla scorsa settimana non vi è con… - UnDueTreBlog : E’ sempre mezzogiorno – Puntata di venerdì 25 giugno 2021 – Ricette e rubriche - Arrivederci al 13 SETTEMBRE... -

Ultime Notizie dalla rete : sempre mezzogiorno

Le imprese artigiane diminuiscono e il mestiere rischia di attrarremeno giovani: in dieci anni si sono perse 28 mila imprese di under 30, diminuite del 41,9% ...superano il 50% al. ...Proprio riguardo ai social, in che direzione stiamo andando? 'Nell'interazione c'èil rischio che l'essere umano possa essere fagocitato, ed ecco che esistono gli insulti, gli haters, una cosa ...FANO, 25 GIU - Cesare Cremonini ieri sera è salito di nuovo su di un palco, acclamato da un folto pubblico, non per cantare ma per ritirare a Fano il premio "FuoriPassaggi" e presentare il suo libro, ...Ultima puntata della prima stagione di È sempre mezzogiorno, un programma sostanzialmente vuoto e sorretto solo dalla Clerici.