E’ Sempre Mezzogiorno | Antonella Clerici saluta e dà appuntamento a settembre | «E’ stato un lungo viaggio bellissimo Una scommessa vinta» – Video

(Di venerdì 25 giugno 2021)Il bosco diè ufficialmente in vacanza. Anche per E’, lo show di Rai1 che ha visto la conduttrice ritornare in onda nella fascia meridiana, è infatti arrivato il momento di concludere la sua prima stagione, in attesa di poter riprendere a. Saluti – sin troppo trionfali – accompagnati dalla commozione della, che si è detta felice del suo ritorno nel “pubblico del, il mio orario del cuore“. I saluti sono incominciati fin dall’apertura della puntata con la ...

Advertising

EnricoRigoli : @MezzogiornoRai1 @antoclerici Grazie a Te per essere tornata a casa nostra è a tutto il gruppo di 'È Sempre Mezzogiorno' ?? - 95_addicted : RT @tvblogit: È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici: “Una scommessa vinta” (grazie a lei) - RicetteInTv : “É sempre mezzogiorno”: falafel con salse di Francesca Marsetti - RicetteInTv : “É sempre mezzogiorno”: anguria ghiacciata di Sal De Riso - RicetteInTv : “É sempre mezzogiorno”: le ricette del 25 giugno 2021 – Ultima puntata. Arrivederci al 13 settembre!… -

Ultime Notizie dalla rete : Sempre Mezzogiorno

...2% delle imprese, il mestiere dell'artigiano rischia di attrarremeno giovani: in dieci anni ... con punte che superano il 50% al. E' quanto emerge da uno studio Unioncamere e ......2% delle imprese, il mestiere dell'artigiano rischia di attrarremeno giovani: in dieci anni ... con punte che superano il 50% al. Così emerge da uno studio Unioncamere e ...ROMA, 25 GIU - Nel 2019 Hors Normes, diretto da Olivier Nakache ed Éric Toledano, ha permesso di chiudere la Selezione Ufficiale di un'edizione memorabile. Il Festival annuncia oggi il suo "Last Scree ...Chiude solo la prima edizione di E’ sempre mezzogiorno e Antonella Clerici ha cercato di evitare le lacrime in quest’ultima puntata ma alla fine non ha retto, troppe le emozioni e le soddisfazioni. An ...