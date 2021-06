Draghi usa le riforme come antidoto al disfacimento grillino (Di venerdì 25 giugno 2021) L’idea è un po’ quella della bicicletta, che ha tante più possibilità di restare in piedi quanto meno viene costretta a fermarsi. E insomma se Mario Draghi ha imposto un’accelerazione nell’agenda del governo, lo ha fatto non già con l’aria di chi vuole ignorare i travagli di una parte della sua maggioranza, ma col piglio di chi prova a superarli ribadendo l’urgenza delle cose da fare. Per questo la settimana prossima si affronteranno due dossier complicati. Mercoledì il Cdm dovrà licenziare il decreto che definirà il trapasso da Alitalia a Ita. Poi toccherà alla riforma delle norme sugli appalti, con un disegno di legge delega che coinvolgerà il Parlamento. Quindi, con ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 25 giugno 2021) L’idea è un po’ quella della bicicletta, che ha tante più possibilità di restare in piedi quanto meno viene costretta a fermarsi. E insomma se Marioha imposto un’accelerazione nell’agenda del governo, lo ha fatto non già con l’aria di chi vuole ignorare i travagli di una parte della sua maggioranza, ma col piglio di chi prova a superarli ribadendo l’urgenza delle cose da fare. Per questo la settimana prossima si affronteranno due dossier complicati. Mercoledì il Cdm dovrà licenziare il decreto che definirà il trapasso da Alitalia a Ita. Poi toccherà alla riforma delle norme sugli appalti, con un disegno di legge delega che coinvolgerà il Parlamento. Quindi, con ...

Advertising

CVicinetti : RT @carettamc11: #Erdogan fa i propri comodi in #Libia.Usa gli immigrati come strumento di pressione e l'UE che fa?Regala altri tre miliard… - marisavillani : RT @carettamc11: #Erdogan fa i propri comodi in #Libia.Usa gli immigrati come strumento di pressione e l'UE che fa?Regala altri tre miliard… - renacolle : RT @carettamc11: #Erdogan fa i propri comodi in #Libia.Usa gli immigrati come strumento di pressione e l'UE che fa?Regala altri tre miliard… - F66z2 : RT @carettamc11: #Erdogan fa i propri comodi in #Libia.Usa gli immigrati come strumento di pressione e l'UE che fa?Regala altri tre miliard… - LuceChiara1211 : RT @carettamc11: #Erdogan fa i propri comodi in #Libia.Usa gli immigrati come strumento di pressione e l'UE che fa?Regala altri tre miliard… -