Draghi ha affondato il Ponte sullo Stretto | la Ue gongola FdI | “Quanti inganni dal governo sul Pnrr”

"A seguito dell'interrogazione parlamentare, presentata dall'eurodeputato Fdi-Ecr Vincenzo Sofo, sulla rilevanza strategica del Ponte sullo Stretto, il commissario europeo ai Trasporti Valean ha confermato che il collegamento tra Calabria e Sicilia rientra nella rete transeuropea dei trasporti Ten-T ed è dunque considerata di importanza unionale dall'Unione europea. Tuttavia lo stesso commissario ha rilevato come questa opera non sia tuttora presente nell'elenco dei collegamenti da realizzare per il completamento della rete. Si tratta di un'assenza paradossale visto che la Commissione chiede il completamento del Ten-T entro il 2030 ma ...

