Doctor Strange 2, Elizabeth Olsen: "Sarà più spaventoso di Indiana Jones" (Di venerdì 25 giugno 2021) Elizabeth Olsen riprende il paragone di Michael Waldron tra il nuovo film Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Indiana Jones, e dice come la pensa al riguardo. L'interprete di Scarlet Witch Elizabeth Olsen torna a parlare di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, e per farlo si rifà alle parole dello sceneggiatore Michael Waldron, il quale aveva paragonato il personaggio di Benedict Cumberbatch all'Indiana Jones di Harrison Ford. "Credo sia più ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 25 giugno 2021)riprende il paragone di Michael Waldron tra il nuovo film Marvelin the Multiverse of Madness e, e dice come la pensa al riguardo. L'interprete di Scarlet Witchtorna a parlare diin the Multiverse of Madness, e per farlo si rifà alle parole dello sceneggiatore Michael Waldron, il quale aveva paragonato il personaggio di Benedict Cumberbatch all'di Harrison Ford. "Credo sia più ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Doctor Strange 2, Elizabeth Olsen: 'Sarà più spaventoso di Indiana Jones' - darthIoki : comunque io mi vedo già fra 15/20 anni come stephen all’inzio di doctor strange che mentre lavora fa mettere la mus… - badtasteit : #DoctorStrange2: #ElizabethOlsen sul paragone con #IndianaJones: 'Sarà molto più spaventoso' - luvxstackie : io dovrei studiare ma sto vedendo doctor strange con mia madre - myanarchicjoy : Comunque la cosa della 'sacra linea temporale' deve essere una cazzata per forza altrimenti come avrebbe fatto Doct… -

