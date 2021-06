Disponibile Zampy Life | l’app per gli amanti degli animali

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 25 giugno 2021) Se anche voi sietee desiderate avere a vostra disposizione informazioni, servizi, prodotti per tutti glidomestici, ed in modo gratuito, allora non potete non scaricare la fantastica app. Si tratta di una brillante idea di Edoardo Stoppa, famoso conduttore televisivo ed inviato del programma di satira ‘Striscia la Notizia’ su Canale 5, che ha deciso di avviare questo progetto unico nel suo genere e davvero molto utile. L’obiettivo di questa applicazione è di combattere il randagismo e fermare le importazioni illegali; inoltre, grazie alla community, ...