Disgaea 6: Defiance of Destiny, recensione – Recensione – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 25 giugno 2021) Siamo tornati a combattere le battaglie strategiche di Disgaea 6 per Nintendo Switch: ecco la Recensione dell’ultima fatica targata Nippon Ichi. Nel provato di Disgaea 6: Defiance of Destiny di qualche settimana fa, abbiamo espresso le nostre perplessità nei confronti della nuova proposta Nippon Ichi Software, che peraltro ha una storia strana: uscito in Giappone su Nintendo Switch e PlayStation 4 lo scorso gennaio, Disgaea 6: Defiance of Destiny arriva in occidente esclusivamente sulla ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 25 giugno 2021) Siamo tornati a combattere le battaglie strategiche di6 perSwitch: ecco ladell’ultima fatica targata Nippon Ichi. Nel provato di6:ofdi qualche settimana fa, abbiamo espresso le nostre perplessità nei confronti della nuova proposta Nippon Ichi Software, che peraltro ha una storia strana: uscito in Giappone suSwitch e PlayStation 4 lo scorso gennaio,6:ofarriva in occidente esclusivamente sulla ...

Advertising

AkibaGamers : Unisciti a Zed nella lotta contro il Dio della Distruzione in Disgaea 6: Defiance of Destiny, in arrivo su Nintendo… - Eurogamer_it : Ritorniamo nel Netherworld su Switch con la recensione di Disgaea 6: Defiance of Destiny! - YolBlog : #NintendoeShop su #NintendoSwitch - i nuovi #videogiochi di giugno e il concorso di #disgaea6 6: Defiance of Desti… -